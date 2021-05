Parma, omicidio ad un ex mulino: 18enne ucciso dall’ex della fidanzata con 24 coltellate (Di giovedì 6 maggio 2021) Parma, omicidio mulino, vittima Daniele Tanzi: in carcere Patrick Mallardo. Aveva soltanto 18 anni ed era originario di Foggia, Daniele Tanzi, residente a Casalmaggiore, ucciso nella notte tra il 4 e il 5 maggio all’interno di un ex mulino di via Volturno. Il suo presunto assassino, Patrick Mallardo, avrebbe confessato il delitto dopo un interrogatorio lungo 15 ore. leggi anche l’articolo —> Caso Pipitone, ispezione nella casa di Anna Corona: a caccia di una stanza segreta Parma omicidio mulino la vittima Daniele Tanzi: il colpevole avrebbe confessato Secondo quanto riporta “Parma Today” la vittima, Daniele Tanzi, era il fidanzato dell’ex compagna di Patrick Mallardo. Un delitto atroce, assurdo. Il giovane è stato brutalmente ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 6 maggio 2021), vittima Daniele Tanzi: in carcere Patrick Mallardo. Aveva soltanto 18 anni ed era originario di Foggia, Daniele Tanzi, residente a Casalmaggiore,nella notte tra il 4 e il 5 maggio all’interno di un exdi via Volturno. Il suo presunto assassino, Patrick Mallardo, avrebbe confessato il delitto dopo un interrogatorio lungo 15 ore. leggi anche l’articolo —> Caso Pipitone, ispezione nella casa di Anna Corona: a caccia di una stanza segretala vittima Daniele Tanzi: il colpevole avrebbe confessato Secondo quanto riporta “Today” la vittima, Daniele Tanzi, era il fidanzato dell’ex compagna di Patrick Mallardo. Un delitto atroce, assurdo. Il giovane è stato brutalmente ...

