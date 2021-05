Papa Francesco ha la cura per il Covid: “Abbattere le frontiere” (Di giovedì 6 maggio 2021) Città del Vaticano, 6 mag – Fermi tutti, Papa Francesco ha la cura per il Covid. In breve, si tratta di accogliere i migranti e Abbattere le frontiere. Papa Francesco: “Covid ci ha cambiati” Papa Francesco nel messaggio preparato per la 107esima Giornata Mondiale del Migrante, ci riattacca il pippone mondialista già ben esplicato nella sua enciclica verde Laudato Sì esortando «tutti gli uomini e le donne del mondo di impiegare bene i doni che il Signore ci ha affidato per conservare e rendere ancora piu’ bella la sua creazione». “Il Signore ci chiederà del nostro operato” «Il Signore ci chiedera’ conto del nostro operato!” dice il Papa “Ma perche’ alla nostra Casa comune sia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 6 maggio 2021) Città del Vaticano, 6 mag – Fermi tutti,ha laper il. In breve, si tratta di accogliere i migranti ele: “ci ha cambiati”nel messaggio preparato per la 107esima Giornata Mondiale del Migrante, ci riattacca il pippone mondialista già ben esplicato nella sua enciclica verde Laudato Sì esortando «tutti gli uomini e le donne del mondo di impiegare bene i doni che il Signore ci ha affidato per conservare e rendere ancora piu’ bella la sua creazione». “Il Signore ci chiederà del nostro operato” «Il Signore ci chiedera’ conto del nostro operato!” dice il“Ma perche’ alla nostra Casa comune sia ...

