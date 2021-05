Pagazzano, incidente sul lavoro in un cantiere: muore 49enne (Di giovedì 6 maggio 2021) Bergamo - Ennesima tragedia sul luogo di lavoro. Un uomo di 46 anni è morto mentre stava lavorando in un cantiere a Pagazzano, nella Bassa bergamasca: l'operaio è rimasto schiacciato da un blocco di ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 6 maggio 2021) Bergamo - Ennesima tragedia sul luogo di. Un uomo di 46 anni è morto mentre stava lavorando in un, nella Bassa bergamasca: l'operaio è rimasto schiacciato da un blocco di ...

Pagazzano, incidente sul lavoro in un cantiere: muore 49enne Bergamo - Ennesima tragedia sul luogo di lavoro. Un uomo di 46 anni è morto mentre stava lavorando in un cantiere a Pagazzano, nella Bassa bergamasca: l'operaio è rimasto schiacciato da un blocco di cemento che è caduto dall'alto. La tragedia è avvenuta questa mattina podo dopo le 10. Sul posto sono state inviate ...

