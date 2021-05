"Non sai quanto mi arriva questo dolore": dramma a Pomeriggio Cinque, Barbara D'Urso crolla in diretta (Di giovedì 6 maggio 2021) Ha sconvolto tutti la morte di Luana D'Orazio, la ragazza pistoiese di 22 anni che ha perso la vita per un incidente sul lavoro in un'azienda tessile di Montemurlo in provincia di Prato. Stando alle prime ricostruzioni, la giovane - che aveva anche un bimbo di 5 anni - sarebbe rimasta intrappolata in un macchinario, un orditoio. Barbara D'Urso ha ospitato a Pomeriggio Cinque la mamma di Luana, la signora Emma, che ha ricordato la figlia: "Luana era solare, giocava col bimbo, aiutava me. cantava, ballava, sorrideva, scherzava. Era semplice. Mi diceva 'chissà se Barbara D'Urso vedrà il mio videoclip e mi inviterà in trasmissione'". Parlando del giorno della morte, poi, la mamma di Luana ha raccontato: "Ci dovevamo vedere verso le 14 e 15, era il mio compleanno. Lei mi aveva ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Ha sconvolto tutti la morte di Luana D'Orazio, la ragazza pistoiese di 22 anni che ha perso la vita per un incidente sul lavoro in un'azienda tessile di Montemurlo in provincia di Prato. Stando alle prime ricostruzioni, la giovane - che aveva anche un bimbo di 5 anni - sarebbe rimasta intrappolata in un macchinario, un orditoio.D'ha ospitato ala mamma di Luana, la signora Emma, che ha ricordato la figlia: "Luana era solare, giocava col bimbo, aiutava me. cantava, ballava, sorrideva, scherzava. Era semplice. Mi diceva 'chissà seD'vedrà il mio videoclip e mi inviterà in trasmissione'". Parlando del giorno della morte, poi, la mamma di Luana ha raccontato: "Ci dovevamo vedere verso le 14 e 15, era il mio compleanno. Lei mi aveva ...

