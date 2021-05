Napoli, arrestato 34enne per rapine in tre supermercati, una farmacia e un tabacchi [video] (Di giovedì 6 maggio 2021) Napoli: Il 34enne insieme ad un complice avevano commesso una serie di rapine facendosi consegnare gli incassi degli esercizi commerciali. Sabato scorso i Falchi della Squadra Mobile e gli agenti del Commissariato San Paolo, in seguito ad una attività di indagine, hanno intercettato in via Croce di Piperno un uomo a bordo di uno scooter Leggi su 2anews (Di giovedì 6 maggio 2021): Ilinsieme ad un complice avevano commesso una serie difacendosi consegnare gli incassi degli esercizi commerciali. Sabato scorso i Falchi della Squadra Mobile e gli agenti del Commissariato San Paolo, in seguito ad una attività di indagine, hanno intercettato in via Croce di Piperno un uomo a bordo di uno scooter

Advertising

_Carabinieri_ : Dalla finestra del proprio alloggio, il Comandante della Stazione #Carabinieri di Napoli Capodimonte aveva visto un… - iovino_giuseppe : Rapine in diversi supermercati e farmacie a Napoli: arrestato 34enne - - macchia27904109 : RT @_Carabinieri_: Dalla finestra del proprio alloggio, il Comandante della Stazione #Carabinieri di Napoli Capodimonte aveva visto un uomo… - TommasoCurzio : RT @francescatotolo: Documenti falsi per permessi di soggiorno in Italia in cambio di denaro: sgominata a Napoli un’associazione a delinque… - V_R_S_Giac_ : RT @ImolaOggi: Documenti falsi per immigrati clandestini, blitz a Napoli. A capo dell'organizzazione c'era un pakistano. Arrestato anche un… -