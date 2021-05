«Napoleone misogino e razzista?»: il Primato torna in edicola e fa i conti con la «cancel culture» (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag – Che cosa succede se il bicentenario della morte di Napoleone cade nell’epoca della cancel culture? Semplice: il Bonaparte non sarà più un soldato, un conquistatore, un generale, uno stratega o un «dittatore» (se proprio dobbiamo esagerare). No, Napoleone diventa magicamente un misogino, un razzista e un suprematista. Non è uno scherzo: sono esattamente gli stessi aggettivi che il mondo della «cultura della cancellazione» gli ha affibbiato. Ed è proprio da qui che parte la disamina del Primato Nazionale sul Napoleone ai tempi dell’iconoclastia politicamente corretta. Ma attenzione: non basta deridere questi goffi tentativi di condanna. Al contrario, è necessario prendere la cancel culture ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag – Che cosa succede se il bicentenario della morte dicade nell’epoca della? Semplice: il Bonaparte non sarà più un soldato, un conquistatore, un generale, uno stratega o un «dittatore» (se proprio dobbiamo esagerare). No,diventa magicamente un, une un suprematista. Non è uno scherzo: sono esattamente gli stessi aggettivi che il mondo della «cultura dellalazione» gli ha affibbiato. Ed è proprio da qui che parte la disamina delNazionale sulai tempi dell’iconoclastia politicamente corretta. Ma attenzione: non basta deridere questi goffi tentativi di condanna. Al contrario, è necessario prendere la...

