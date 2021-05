Napoleone a “Uffizi diffusi” con una mostra all’Elba

(Di giovedì 6 maggio 2021) Sono passati duecento anni dalla morte di Bonaparte e l’isola d’Elba è la sede di un evento che ricorda il generale. Dal 30 giugno alla Pinacoteca foresiana di Portoferraio sarà allestita unasul militare corso che conquistò l’Europa. Quindi,a “”, il progetto culturale che apre alcuni edifici storici toscani per esposizioni

... è sbarcato sull'isola andando in alcuni dei luoghi simbolo diall'Elba. Partendo da ... WikiPedro racconta la leggenda dell'Innamorata Al molo di Portoferraio il vessillo napoleonico...Un importante appuntamento sarà la mostra che ospiteremo all'interno della Pinacoteca, una selezione deglilegata all'immagine di; una ricca offerta agli ospiti che verrano a ...Napoleone a "Uffizi diffusi", il progetto per valorizza gli edifici toscani. Alla Pinacoteca di Portoferraio una mostra su Bonaparte.Mostra in pinacoteca. Il direttore del museo fiorentino: «L’isola tappa fondamentale del progetto» PORTOFERRAIO. Si dice che a scegliere quella stanza, con affaccio sulla piazza, sia stato proprio il ...