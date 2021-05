Metro Exodus – Trailer della versione EnhancedVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 6 maggio 2021)Enhanced di.Read More L'articoloper PC e.it proviene da HelpMeTech.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Metro Exodus

Verso la fine dello scorso anno , vi avevamo lasciato con l'avviso da parte di 4A Games e Deep Silver che, entro il 2021, la Complete Edition disarebbe arrivata su next - gen. Ora però, siamo finalmente giunti a conoscenza della data, annunciata in queste ore dal publisher e dal team di sviluppo. La nuova versione del FPS tratto ...Sulle console esistono le esclusive e su PC abbiamo opere comeEnhanced Edition , una versione rivista dell'originale (e ottimo)uscito nel 2018 e primo vero videogioco ...Metro Exodus Enhanced Edition è disponibile a partire da oggi su PC e arriverà il 18 giugno su PS5 e Xbox Series X|S: ecco trailer e dettagli.. Metro Exodus Enhanced Edition è disponibile a partire ...Deep Silver annuncia la data di lancio di Metro Exodus Enhanced Edition su PS5 e Xbox Series X/S mostrando in video le novità dell'update nextgen ...