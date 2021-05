Maturità 2021, Cacciari sul curriculum dello studente: “E’ classista ma almeno non ipocrita” (Di giovedì 6 maggio 2021) La novità della Maturità 2021 è rappresentata dal curriculum dello studente, un vero e proprio elenco di esperienze extrascolastiche che forniranno una "fotografia" completa dello studente in sede d'esame. Ma non solo: può costituire un valido supporto per l’orientamento degli studenti all’Università e al mondo del lavoro. Tuttavia non tutti sembrano entusiasti di questa novità. Fra questi il filosofo Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 maggio 2021) La novità dellaè rappresentata dal, un vero e proprio elenco di esperienze extrascolastiche che forniranno una "fotografia" completain sede d'esame. Ma non solo: può costituire un valido supporto per l’orientamento degli studenti all’Università e al mondo del lavoro. Tuttavia non tutti sembrano entusiasti di questa novità. Fra questi il filosofo Massimo, ex sindaco di Venezia. L'articolo .

