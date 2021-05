Mario Cerciello Rega: ergastolo ai due studenti americani (Di giovedì 6 maggio 2021) Condanna all’ergastolo per Finnegan Lee Elder e per Gabriel Natale Hjorth. È quanto deciso dalla Prima Corte d’Assise di Roma in relazione all’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega dopo oltre 13 ore di camera di consiglio. L’avvocato Renato Borzone, difensore di Finnegan Lee Elder, ha dichiarato: “Questa sentenza rappresenta una vergogna per l’Italia con Leggi su periodicodaily (Di giovedì 6 maggio 2021) Condanna all’per Finnegan Lee Elder e per Gabriel Natale Hjorth. È quanto deciso dalla Prima Corte d’Assise di Roma in relazione all’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieridopo oltre 13 ore di camera di consiglio. L’avvocato Renato Borzone, difensore di Finnegan Lee Elder, ha dichiarato: “Questa sentenza rappresenta una vergogna per l’Italia con

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Condanna all'ergastolo per Finnegan Lee Elder e per Gabriel Natale Hjorth per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega - LegaSalvini : ++ #CERCIELLO, ERGASTOLO AI DUE AMERICANI. LA MOGLIE IN LACRIME: “MARIO NON MORIRÀ PIÙ” ++ - matteosalvinimi : Onore e giustizia per Mario Cerciello Rega. Un abbraccio alla signora Rosa Maria: 'Non mi riporterà Mario, non ci r… - Billa42_ : Mario Cerciello Rega: ergastolo ai due studenti americani - bill_muzika : RT @SardoneSilvia: Arrivata la sentenza: ergastolo per i 2 americani che hanno colpito a morte il #Carabiniere Mario #Cerciello. Un abbracc… -