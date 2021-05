Marilyn Manson, Ashley Morgan Smithline svela: "Sono sopravvissuta a un mostro" (Di venerdì 7 maggio 2021) Ashley Morgan Smithline ha accusato Marilyn Manson di violenze sessuali a febbraio e soltanto adesso ha avuto la forza di raccontare che genere di torture ha dovuto subire da parte del cantante di cui era innamorata. Ashley Morgan Smithline è una delle quindici donne che ha svelato di essere stata vittima di violenze fisiche e mentali da parte di Marilyn Manson: la ragazza ha da poco raccontato nel dettaglio le torture che ha subito, rivelando la sua verità su colui che ha definito un "mostro". In una delle storie di copertina di PEOPLE di questa settimana, Ashley Morgan Smithline ha voluto esporsi per rivelare tutta la verità sul suo ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 maggio 2021)ha accusatodi violenze sessuali a febbraio e soltanto adesso ha avuto la forza di raccontare che genere di torture ha dovuto subire da parte del cantante di cui era innamorata.è una delle quindici donne che hato di essere stata vittima di violenze fisiche e mentali da parte di: la ragazza ha da poco raccontato nel dettaglio le torture che ha subito, rivelando la sua verità su colui che ha definito un "". In una delle storie di copertina di PEOPLE di questa settimana,ha voluto esporsi per rivelare tutta la verità sul suo ...

sixoftartt : è la fake news su marilyn manson che girava alle medie all over again - LupettaLori : RT @sirio_87: Marilyn Manson gli fa una pippa a Claudio Baglioni con lo smalto nero?? #FelicissimaSera - sirio_87 : Marilyn Manson gli fa una pippa a Claudio Baglioni con lo smalto nero?? #FelicissimaSera - MansonSAY10 : RT @RadioFrecciaOf: Marilyn Manson, Ashley Morgan Smithline racconta la sua drammatica esperienza con la rockstar: 'Non sono una vittima, s… -