LIVE Berrettini-Delbonis, Masters1000 Madrid in DIRETTA: a breve si comincia (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come vedere Berrettini-Delbonis in tv 19.31 Ben ritrovati amici di OA Sport. Casper Ruud ha sconfitto a sorpresa Stefanos Tsitsipas, volando ai quarti di finale. Fra circa un quarto d’ora avrà inizio il match fra Matteo Berrettini e Federico Delbonis. 19.00: E’ in corso di svolgimento il match tra Tsitsipas e Ruud, con il norvegese avanti di un set vinto al tie-break. Per cui si avvicina il match di Berrettini contro Delbonis. In caso di vittoria contro l’argentino, l’azzurro giocherà domani i quarti di finale contro Garin nel secondo match della sessione serale, il cui programma ha inizio alle 19.00. 17.40 Si è appena conclusa la contesa fra Andrey Rublev e John Isner: l’americano ha prevalso per sette punti a ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome vederein tv 19.31 Ben ritrovati amici di OA Sport. Casper Ruud ha sconfitto a sorpresa Stefanos Tsitsipas, volando ai quarti di finale. Fra circa un quarto d’ora avrà inizio il match fra Matteoe Federico. 19.00: E’ in corso di svolgimento il match tra Tsitsipas e Ruud, con il norvegese avanti di un set vinto al tie-break. Per cui si avvicina il match dicontro. In caso di vittoria contro l’argentino, l’azzurro giocherà domani i quarti di finale contro Garin nel secondo match della sessione serale, il cui programma ha inizio alle 19.00. 17.40 Si è appena conclusa la contesa fra Andrey Rublev e John Isner: l’americano ha prevalso per sette punti a ...

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Berrettini - #Delbonis, ottavi di finale #AtpMadrid 2021 - zazoomblog : LIVE Berrettini-Delbonis Masters1000 Madrid in DIRETTA: prima Ruud-Tsitsipas poi l’azzurro - #Berrettini-Delbonis… - infoitsport : LIVE Berrettini-Delbonis, Masters1000 Madrid in DIRETTA: si gioca nel tardo pomeriggio - livetennisit : Masters 1000 e WTA 1000 di Madrid: LIVE i risultati degli Ottavi di finale e Semifinali. In campo Matteo Berrettini… - infoitsport : LIVE Berrettini-Delbonis, risultato in tempo reale Atp Madrid 2021: inizio ore 19.00 -