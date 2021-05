(Di giovedì 6 maggio 2021) Palermo, 6 mag. (Adnkronos) – “Ciilperil Governo?…”. Marco Marrone è l’del peschereccio, sequestrato dai libici per 108 giorni. Ha appena saputo quanto accaduto incon il ferimento del comandante del peschereccio Aliseo. “Le barche non sanno più dove andare – dice raggiunto dall’Adnkronos – sono tutte ammassate in uno specchio di mare tra Malta e Lampedusa, anche la mia”. E su quanto accaduto in, spiega: “Rischiano ogni giorno la vita – spiega – Ora hanno colpito il comandante e lo hanno ferito, spero non serva ilperdefinitivamente il governo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Libia: armatore Medinea, 'ci deve scappare il morto per fare intervenire il governo?'... -

A distanza dall ultimo sequestro di pescatori italiani in, che si concluse nel dicembre scorso, la Marina militare ha respinto un nuovo tentativo di ...di uno degli otto pescherecci di ...... anche se ldi Mazara del Vallo). I pescherecci si trovano tutt'ora in una zona a 40 miglia da Bengasi, in acque internazionali, ma che ladal 2005 riconosce, unilateralmente, come ...Palermo, 6 mag. (Adnkronos) - "Ci deve scappare il morto per fare intervenire il Governo?...". Marco Marrone è l'armatore del peschereccio Medinea, sequestrato dai libici per 108 giorni. Ha appena sap ...L'ultimo sequestro si era concluso a dicembre scorso. Il sindaco della città siciliana: "Temo che i pescatori siano diventati lo strumento piu' facile da utilizzare per fare politica interna ed estera ...