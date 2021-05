La folle corsa al cda della Rai: ex deputati, giornalisti che giravano avvolti nella bandiera di Forza Italia e pure un produttore di surgelati (Di giovedì 6 maggio 2021) E poi dicono che mamma Rai non è appetibile. nella carica dei 194 candidati al prossimo cda di nomina parlamentare (in totale sono 320 nomi: 183 al Senato e 137 alla Camera, ma tagliando chi si è candidato in entrambi si scende a 194) c’è di tutto e di più: ex politici, riciclati, portaborse, giornalisti di ogni ordine e grado, ma pure manager pubblici e privati che magari un bel posto di lavoro già ce l’hanno. E pure qualche cosiddetto “impresentabile“. Su tutti, tra questi, merita una citazione Mauro Masi, già direttore generale ultraberlusconiano a Viale Mazzini dal 2009 al 2011. Di lui si ricordano due cose: la telefonata in diretta nel gennaio 2011 ad Anno Zero per prendere le distanze preventive su quello che avrebbe detto in trasmissione Michele Santoro, che reagì con un bel “vaffa” . E la condanna per danno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) E poi dicono che mamma Rai non è appetibile.carica dei 194 candidati al prossimo cda di nomina parlamentare (in totale sono 320 nomi: 183 al Senato e 137 alla Camera, ma tagliando chi si è candidato in entrambi si scende a 194) c’è di tutto e di più: ex politici, riciclati, portaborse,di ogni ordine e grado, mamanager pubblici e privati che magari un bel posto di lavoro già ce l’hanno. Equalche cosiddetto “impresentabile“. Su tutti, tra questi, merita una citazione Mauro Masi, già direttore generale ultraberlusconiano a Viale Mazzini dal 2009 al 2011. Di lui si ricordano due cose: la telefonata in diretta nel gennaio 2011 ad Anno Zero per prendere le distanze preventive su quello che avrebbe detto in trasmissione Michele Santoro, che reagì con un bel “vaffa” . E la condanna per danno ...

Advertising

romi_andrio : RT @fattoquotidiano: La folle corsa al cda della Rai: ex deputati, giornalisti che giravano avvolti nella bandiera di Forza Italia e pure u… - FerroNano : RT @fattoquotidiano: La folle corsa al cda della Rai: ex deputati, giornalisti che giravano avvolti nella bandiera di Forza Italia e pure u… - fattoquotidiano : La folle corsa al cda della Rai: ex deputati, giornalisti che giravano avvolti nella bandiera di Forza Italia e pur… - infoiteconomia : Cosa c’è dietro la folle corsa di Ethereum: innovazioni tech, DeFi e Nft. E la criptovaluta ha battuto nuovi record - Lasiciliaweb : Evita controlli zona rossa, fugge e si schianta: in auto un chilo di 'erba' Adrano. Durante la folle corsa tampona… -