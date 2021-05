Isola dei Famosi, Awed è troppo magro? La produzione prende un provvedimento (Di giovedì 6 maggio 2021) Le immagini di Awed a L’Isola dei Famosi 15 hanno fatto il giro dei social. Lo youtuber da oltre 1,7 milioni di follower su Instagram ha preoccupato gli spettatori a causa del suo eccessivo dimagrimento. Per questo motivo, pare che la produzione abbia deciso di prendere un provvedimento a riguardo. Per salvaguardare la salute del … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 6 maggio 2021) Le immagini dia L’dei15 hanno fatto il giro dei social. Lo youtuber da oltre 1,7 milioni di follower su Instagram ha preoccupato gli spettatori a causa del suo eccessivo dimagrimento. Per questo motivo, pare che laabbia deciso dire una riguardo. Per salvaguardare la salute del … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

