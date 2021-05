Inutile illudersi, presto dovremo fare i conti con i No Vax (Di giovedì 6 maggio 2021) Inutile illudersi. Fra qualche settimana, al massimo fra pochi mesi, dovremo fare i conti con i no vax. Il ritmo delle vaccinazioni covid sta già rallentando in alcune regioni del Sud, anche per la diffidenza verso AstraZeneca. Stesso problema negli Usa: pure lì agli antivaccinisti si sommano le paure create dalla sospensione per dieci giorni in aprile del vaccino Johnson & Johnson. Riusciremo a raggiungere l’immunità di gregge, con il 70% di vaccinati? La Gran Bretagna è già arrivata al 60% di prime dosi nella popolazione adulta (33 milioni su 55), e i risultati si vedono: i contagi sono crollati a duemila al giorno, i decessi a meno di venti. Per non parlare di Israele e degli Emirati arabi, che hanno quasi azzerato i morti. L’Italia potrà tollerare un 20-30% di non vaccinati. Ma difficilmente ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 maggio 2021). Fra qualche settimana, al massimo fra pochi mesi,con i no vax. Il ritmo delle vaccinazioni covid sta già rallentando in alcune regioni del Sud, anche per la diffidenza verso AstraZeneca. Stesso problema negli Usa: pure lì agli antivaccinisti si sommano le paure create dalla sospensione per dieci giorni in aprile del vaccino Johnson & Johnson. Riusciremo a raggiungere l’immunità di gregge, con il 70% di vaccinati? La Gran Bretagna è già arrivata al 60% di prime dosi nella popolazione adulta (33 milioni su 55), e i risultati si vedono: i contagi sono crollati a duemila al giorno, i decessi a meno di venti. Per non parlare di Israele e degli Emirati arabi, che hanno quasi azzerato i morti. L’Italia potrà tollerare un 20-30% di non vaccinati. Ma difficilmente ...

Advertising

HuffPostItalia : Inutile illudersi, presto dovremo fare i conti con i No Vax - saulniggez : @pignafisherman C’è scritto appunto “pregiato” purtroppo, inutile illudersi - ValentinaPrisc : @1950Vittoria No va beh inutile illudersi però ho intravisto un po' di lucidità e non me l'aspettavo. - mb9939 : @Adry03121 @_Valealizzi_ È inutile anche illudersi. Ci hanno dato il contentino, di che ci lamentiamo? - LordHerbert1899 : @SimoneCristao Inutile illudersi.. Confermano il frate -