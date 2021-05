Inter, il discorso di Zhang alla squadra: «Siete speciali, mi sembra di sognare» (Di giovedì 6 maggio 2021) La Gazzetta dello Sport riporta le frasi che Steven Zhang ha detto alla squadra ieri ad Appiano Gentile per la festa scudetto Steven Zhang ha tenuto un discorso ieri alla squadra ad Appiano Gentile prima del brindisi scudetto. Ecco alcune frasi riportate dalla Gazzetta dello Sport. «Avete scritto una pagina di storia dell’Inter, vi ringrazio. Siete speciali, avete fatto qualcosa di storico, di bellissimo per il club. Ora godiamoci questo mese. Ancora non ci credo, mi sembra di vivere un sogno. Ora festeggiamo e godiamoci questo mese. Forza Inter» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) La Gazzetta dello Sport riporta le frasi che Stevenha dettoieri ad Appiano Gentile per la festa scudetto Stevenha tenuto unieriad Appiano Gentile prima del brindisi scudetto. Ecco alcune frasi riportate dGazzetta dello Sport. «Avete scritto una pagina di storia dell’, vi ringrazio., avete fatto qualcosa di storico, di bellissimo per il club. Ora godiamoci questo mese. Ancora non ci credo, midi vivere un sogno. Ora festeggiamo e godiamoci questo mese. Forza» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

beatone__ : RT @fcin1908it: Zhang esalta il gruppo Inter: “Siete speciali, non ci credo. Mi sembra di sognare” - ElTrattore : RT @fcin1908it: Zhang esalta il gruppo Inter: “Siete speciali, non ci credo. Mi sembra di sognare” - fcin1908it : Zhang esalta il gruppo Inter: “Siete speciali, non ci credo. Mi sembra di sognare” - lillo19701 : @mirkonicolino Io credo che una cosa del genere sarebbe l’ultima decisione presa da #CeferinOut Togli Real e Barce… - Marty_Loca80 : @GigiEinaudi L Inter sicuramente. Per vincerla è un'altro discorso -