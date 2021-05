Il metodo cotto al dente | 21 giorni per dimagrire con i i piatti e i consigli di Davide Campagna

(Di giovedì 6 maggio 2021) Volete rimettervi in forma? Per cominciare bastano 21 giorni: tre settimane di allenamento e alimentazione sana per perdere peso ma soprattutto sentirsi più felici. A spiegarci come si fa è Davide Campagna, 33 anni, bolognese, dentista, food e fitness influencer con un seguito di mezzo milione di follower sui social che ha appena scritto un nuovo libro pieno di consigli pratici e molto utili: Il metodo Cotto al dente (Vallardi).

