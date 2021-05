Il cloud di Microsoft non trasferirà più i dati fuori dall’Unione europea (Di venerdì 7 maggio 2021) I dati delle organizzazioni e delle pubbliche amministrazioni europee che si servono del cloud di Microsoft saranno processati e archiviati nell’Unione europea, lo annuncia la compagnia di Redmond presentando il piano Eu data boundary for Microsoft cloud. “Non si avrà il bisogno di spostare i dati fuori dall’Ue”, riassume il… Microsoft Data Insight Summit (foto: Wired.it)I dati delle organizzazioni e delle pubbliche amministrazioni europee che si servono del cloud di Microsoft saranno processati e archiviati nell‘Unione europea, lo annuncia la compagnia di Redmond presentando il piano Eu data boundary for Microsoft cloud. “Non si ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021) Idelle organizzazioni e delle pubbliche amministrazioni europee che si servono deldisaranno processati e archiviati nell’Unione, lo annuncia la compagnia di Redmond presentando il piano Eu data boundary for. “Non si avrà il bisogno di spostare idall’Ue”, riassume il…Data Insight Summit (foto: Wired.it)Idelle organizzazioni e delle pubbliche amministrazioni europee che si servono deldisaranno processati e archiviati nell‘Unione, lo annuncia la compagnia di Redmond presentando il piano Eu data boundary for. “Non si ...

