Il Caldo FURIOSO di Maggio potrebbe scatenare TORMENTE. Pioggia su attività aria aperta (Di giovedì 6 maggio 2021) Meteo Maggio 2021 tormentato da vari eventi.Ci mancava, o forse no… Fate un po’ voi, fatto sta che fino a questo momento non è stata una Primavera calda tantomeno secca. Le condizioni meteo si sono mostrate spesso turbolente, spesso fresche o addirittura fredde e quello che poteva rappresentare uno spauracchio stagionale – ovvero l’Anticiclone Africano – è stato costretto a rimanere nell’ombra. Quanto avvenuto è sicuramente figlio delle particolari dinamiche atmosferiche invernali, in particolar modo della Nina e di tutto quel che ruota attorno al Vortice Polare. Vortice Polare che, come saprete, sta andando in dissoluzione. Idem la Nina. Significa che stanno venendo a mancare le due colonne portanti di quella circolazione atmosferica emisferica che ha lasciato spazio a frequenti ondate di maltempo e alle varie irruzioni fredde. Strascichi che stanno terminando, ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 6 maggio 2021) Meteo2021 tormentato da vari eventi.Ci mancava, o forse no… Fate un po’ voi, fatto sta che fino a questo momento non è stata una Primavera calda tantomeno secca. Le condizioni meteo si sono mostrate spesso turbolente, spesso fresche o addirittura fredde e quello che poteva rappresentare uno spauracchio stagionale – ovvero l’Anticiclone Africano – è stato costretto a rimanere nell’ombra. Quanto avvenuto è sicuramente figlio delle particolari dinamiche atmosferiche invernali, in particolar modo della Nina e di tutto quel che ruota attorno al Vortice Polare. Vortice Polare che, come saprete, sta andando in dissoluzione. Idem la Nina. Significa che stanno venendo a mancare le due colonne portanti di quella circolazione atmosferica emisferica che ha lasciato spazio a frequenti ondate di maltempo e alle varie irruzioni fredde. Strascichi che stanno terminando, ...

