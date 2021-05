Grande Fratello, è nata la seconda figlia di Chicca e Giovanni (Di giovedì 6 maggio 2021) Grande Fratello Fiocco rosa per una delle coppie più solide e affiatate del mondo dello spettacolo Pubblicato su 6 Maggio 2021 Chicca e Giovanni del Grande Fratello genitori bis. Giovedì 6 maggio 2021 è nata la secondogenita della coppia del Grande Fratello. L’annuncio è stato dato dai diretti interessati sui rispettivi account Instagram, con le prime foto della neonata. Alla bambina è stato dato il nome di Beatrice. Un nome classico ma allo stesso tempo elegante e raffinato che vuol dire “colei che rende felici, colei che dà beatitudine”. La piccola Beatrice è nata nel primo pomeriggio, più precisamente alle 15.30. La bimba e la madre Francesca Rocco, detta Chicca, ... Leggi su cityroma (Di giovedì 6 maggio 2021)Fiocco rosa per una delle coppie più solide e affiatate del mondo dello spettacolo Pubblicato su 6 Maggio 2021delgenitori bis. Giovedì 6 maggio 2021 èla secondogenita della coppia del. L’annuncio è stato dato dai diretti interessati sui rispettivi account Instagram, con le prime foto della neo. Alla bambina è stato dato il nome di Beatrice. Un nome classico ma allo stesso tempo elegante e raffinato che vuol dire “colei che rende felici, colei che dà beatitudine”. La piccola Beatrice ènel primo pomeriggio, più precisamente alle 15.30. La bimba e la madre Francesca Rocco, detta, ...

