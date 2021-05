Gli accessori perfetti per l’estate 2021 secondo le tendenze (Di giovedì 6 maggio 2021) Chi non può fare a meno di uscire di casa con un gioiello per amico non può farsi sfuggire le tendenze dell’estate 2021. Quali collane, bracciali, anelli scegliere? Qual è il più trendy? La moda insegna che niente viene dimenticato e, anzi, soprattutto con la Primavera/Estate 2021 siamo diventati ancora più nostalgici, motivo per cui quest’anno per la stagione più calda potrete dare libero sfogo alle vibes anni ’90. Un esempio sono proprio gli anelli pop, ricordate com’erano voluminosi e colorati al dito? Con colori fluo e realizzati in resina, questi anelli tornano a dettare tendenza per regalare un pizzico di brio alle vostre uscite. Immaginate di indossare un anello pop abbinato allo smalto per le unghie! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ETRO ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 6 maggio 2021) Chi non può fare a meno di uscire di casa con un gioiello per amico non può farsi sfuggire ledel. Quali collane, bracciali, anelli scegliere? Qual è il più trendy? La moda insegna che niente viene dimenticato e, anzi, soprattutto con la Primavera/Estatesiamo diventati ancora più nostalgici, motivo per cui quest’anno per la stagione più calda potrete dare libero sfogo alle vibes anni ’90. Un esempio sono proprio gli anelli pop, ricordate com’erano voluminosi e colorati al dito? Con colori fluo e realizzati in resina, questi anelli tornano a dettare tendenza per regalare un pizzico di brio alle vostre uscite. Immaginate di indossare un anello pop abbinato allo smalto per le unghie! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ETRO ...

Advertising

pescioIino : RT @pl4nisferiale: 'eh ma anche gli uomini sono colpiti dal patriarcato????' io vedo solo misoginia qualsiasi cosa per la quale venite insul… - drugo56873141 : @AcciaioMario @lameduck1960 @4everAnnina guarda, ho speso un botto in piantine e lumachina e accessori vari che se… - purpleeTaebear : Quanto farei sentire e vedere alle persone ignoranti e insensibili, i video che posta peta su Instagram. Sapere co… - anarchogothfem : RT @pl4nisferiale: 'eh ma anche gli uomini sono colpiti dal patriarcato????' io vedo solo misoginia qualsiasi cosa per la quale venite insul… - Ennebiservice : Ciao ?? lo sapevi che abbiamo tutti i ricambi e gli accessori della Black+Decker ?? Originali ??ai prezzi più forti de… -