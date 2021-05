Giro d’Italia 2021: le 23 squadre ai raggi X. Capitani, velocisti, cacciatori di tappe nel dettaglio (Di giovedì 6 maggio 2021) Un paio di giorni e si parte: sabato prende il via il Giro d’Italia 2021. Una vera e propria battaglia per ventuno giorni che scatterà da Torino e si concluderà a Milano, nel mezzo tutto lo spettacolo della Corsa Rosa. Andiamo a scoprire tutte le squadre nel dettaglio: i Capitani, i velocisti, i cacciatori di tappe e i gregari. squadre Giro d’Italia 2021 Ineos Grenadiers BERNAL Egan GANNA Filippo SIVAKOV Pavel MARTÍNEZ Daniel PUCCIO Salvatore NARVÁEZ Jhonatan MOSCON Gianni CASTROVIEJO Jonathan Capitano: Egan Bernal Seconda punta: Pavel Sivakov cacciatori di tappe: Gianni Moscon, Filippo Ganna e Daniel Martinez Ag2r La ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) Un paio di giorni e si parte: sabato prende il via il. Una vera e propria battaglia per ventuno giorni che scatterà da Torino e si concluderà a Milano, nel mezzo tutto lo spettacolo della Corsa Rosa. Andiamo a scoprire tutte lenel: i, i, idie i gregari.Ineos Grenadiers BERNAL Egan GANNA Filippo SIVAKOV Pavel MARTÍNEZ Daniel PUCCIO Salvatore NARVÁEZ Jhonatan MOSCON Gianni CASTROVIEJO Jonathan Capitano: Egan Bernal Seconda punta: Pavel Sivakovdi: Gianni Moscon, Filippo Ganna e Daniel Martinez Ag2r La ...

