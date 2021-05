Giallini pazzo di Mourinho | ' Tutto è possibile' E su Fonseca

(Di giovedì 6 maggio 2021) Ma sei sicuro? Ti avviso, io non ho peli sulla lingua. So' come Josè ". L'istrionico Marcose la ride ancor prima di iniziare e, a suo modo, mette i puntini sulle "i". La sua intervista ...

Ma sei sicuro? Ti avviso, io non ho peli sulla lingua. So' come Josè ". L'istrionico Marcose la ride ancor prima di iniziare e, a suo modo, mette i puntini sulle "i". La sua intervista somiglia a un flusso di coscienza di joyciana memoria: parola dopo parola, quasi senza respirare,...... Il film vede vede Marconei panni di Numa Tempesta, un finanziere che gestisce un fondo ... Mentre fugge come unnel bel mezzo di una tempesta di neve, finisce con la macchina fuori ...«Ma sei sicuro? Ti avviso, io non ho peli sulla lingua. So’ come Josè». L’istrionico Marco Giallini se la ride ancor prima di iniziare e, a suo modo, mette i puntini sulle “i”. La sua intervista somig ...La didascalia d’accompagnamento? Il prossimo tecnico della Roma, dopo il post di presentazione dove ha rilasciato parole al miele ai suoi nuovi tifosi, ne ha pubblicato subito un altro sempre a tinte ...