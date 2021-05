Gazzetta | Spalletti e Adl d’accordo sul 4-2-3-1 | ci saranno pochi acquisti ma mirati

(Di giovedì 6 maggio 2021) De Laurentiis ediscutono continuamente del progetto tecnico del Napoli. in particolare, scrive ladello Sport, concordano sul 4-2-3-1 e sulla necessità di faremaper rinforzare la squadra. La base del Napoli è già di qualità. “Sonogli accorgimenti tecnici da fare, Giuntoli sta lavorando per garantire al nuovo allenatore un difensore centrale, un esterno mancino basso, un centrocampista e, probabilmente, un attaccante di scorta al posto di Petagna per rendere ancora più competitivo l’organico attuale”. L'articolo ilNapolista.

La voglia di rientrare è così alta che si colmerà la distanza tra domanda e offerta Per la panchina del Napoli dopo Gattuso non dovrebbero esserci colpi di scena, assicura la Gazzetta dello Sport. Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport qualora dovesse arrivare Luciano Spalletti sulla panchina partenopea il modulo più o meno definitivo sarebbe il 4 - 2 - 3 - 1. Proprio la chiave tattica sarebbe uno dei motivi per cui De Laurentiis ha fatto colpo su Spalletti, con le sue idee di gioco e la sua capacità nel gestire i giovani.