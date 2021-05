Gabigol da record in Copa Libertadores | superati Zico e Pelé

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 6 maggio 2021) Gabriel Barbosa, più conosciuto come, sta battendo tanticon la maglia del Flamengo nella massima competizione per club sudamericana. L’attaccante brasiliano, ex Inter, ha firmato infatti il suo 17° gol insuperandonella classifica dei marcatori del Flamengo in Libertadoers ein quella dei brasiliani. “E’ un momento speciale per me, ho raggiunto un traguardo storico e lo dedico alla mia famiglia, così come ai miei compagni”, ha detto il brasiliano con conferenza stampa. Foto: Twitter uff. Flamengo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.