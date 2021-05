Food | Sophia Loren e Luciano Cimmino in società per aprire un locale a Firenze

Advertising

ruiciccio : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Sophia Loren, Firenze e la buona cucina: così Cimmino si dà al food FOTO - corrmezzogiorno : #Napoli Sophia Loren, Firenze e la buona cucina: così Cimmino si dà al food FOTO - fonzi1975 : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Sophia Loren, Firenze e la buona cucina: così Cimmino si dà al food FOTO - corrmezzogiorno : #Napoli Sophia Loren, Firenze e la buona cucina: così Cimmino si dà al food FOTO - corrmezzogiorno : #Napoli Sophia, la cucina e Firenze: così Cimmino si dà al food -

Ultime Notizie dalla rete : Food Sophia

Il Denaro

E poco dopo ho ricevuto i complimenti diLoren, il mio idolo, che mi ha detto che la mia era ... Ero in una limousine, in quei fastdove prendi il cibo direttamente dall'auto e lo porti via".... ossia l'apertura in via Brunelleschi della pizzeria "Loren - Original italian" in collaborazione tra l'imprenditore napoletano Luciano Cimmino (Yamamay e Carpisa) e appuntoLoren. ...Apre a Firenze un ristorante dedicato all'attrice di origini campane. Uno chef stellato, un maestro pasticciere e il pizzaiolo più amato ed estroso firmano piatti napoletani e della tradizione italian ...A Firenze apre il “Sophia original italian food”, ristorante sponsorizzato da Sophia Loren e che vede la partecipazione di Luciano ...