De Luca aspetta ancora Sputnik e in Russia arriva la versione light monodose (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La mossa a sorpresa di Vincenzo De Luca per il momento si è rivelata un flop. Il Governatore della Campania si era mosso con largo anticipo, sottoscrivendo un accordo per l’acquisto del vaccino Sputnik V, previa autorizzazione di Ema ed Aifa. Verdetti che non sono ancora arrivati. Continua a esserci diffidenza sul siero dell’est, nonostante gli appelli del presidente di Regione che più volte ha provato a sollecitarne l’autorizzazione. Appelli caduti nel vuoto, costringendo la Campania a tenere “in frigorifero” il piano pensato da De Luca. In Russia, intanto, il vaccino si è evoluto. E’ stata registrata una versione monodose denominata Sputnik light. Un’unica dose da ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La mossa a sorpresa di Vincenzo Deper il momento si è rivelata un flop. Il Governatore della Campania si era mosso con largo anticipo, sottoscrivendo un accordo per l’acquisto del vaccinoV, previa autorizzazione di Ema ed Aifa. Verdetti che non sonoti. Continua a esserci diffidenza sul siero dell’est, nonostante gli appelli del presidente di Regione che più volte ha provato a sollecitarne l’autorizzazione. Appelli caduti nel vuoto, costringendo la Campania a tenere “in frigorifero” il piano pensato da De. In, intanto, il vaccino si è evoluto. E’ stata registrata unadenominata. Un’unica dose da ...

Advertising

anteprima24 : ** De Luca aspetta ancora #Sputnik e in #Russia arriva la versione light monodose ** - LuoghiDellaCura : RT @VITAnonprofit: Ecco cosa serve per riaprire le #RSA ai familiari - rubenslulli : RT @zampa_qua: ??????URGENTE????????3409737109 LELE un cane buonissimo,si ambienta benissimo in qualsiasi situazione,ora è in stallo in attesa c… - TommyBrain : CHE COSA CI ASPETTA PRIMA DI PASQUA? LA PAROLA AL SINDACO DE LUCA' - IacobellisT : CHE COSA CI ASPETTA PRIMA DI PASQUA? LA PAROLA AL SINDACO DE LUCA' -

Ultime Notizie dalla rete : Luca aspetta Spiagge, il calendario delle riaperture regione per regione ABBONAMENTO Prova il nuovo Sole 24 Ore a solo 1 al mese Scopri di più La Sardegna aspetta il ...sul Coronavirus Ogni venerdì alle 19 appuntamento con la newsletter sul Coronavirus curata da Luca ...

Serie A ultime due giornate: timida speranza per le riaperture ed ecco le possibili regole! Insomma, mentre in Italia dal nuovo DPCM ci si aspetta una conferma del numero attuale dei presenti ... Infatti il Governatore del Veneto Luca Zaia voleva permettere l'accesso ai tifosi sia negli ...

De Luca aspetta ancora Sputnik e in Russia arriva la versione light monodose anteprima24.it De Luca aspetta ancora Sputnik e in Russia arriva la versione light monodose Napoli – La mossa a sorpresa di Vincenzo De Luca per il momento si è rivelata un flop. Il Governatore della Campania si era mosso con largo anticipo, sottoscrivendo un accordo per l’acquisto del vacci ...

Uomini e donne anticipazioni oggi: Elisabetta lascia Luca, Gema resta sola Aldo lascia Gemma Galgani. Rimanendo sempre in ambito Trono Over, ecco che tornerà al centro dello studio Gemma Galgani, che è alle prese con la conoscenza con Aldo. Ma sul finire della puntata Elisab ...

ABBONAMENTO Prova il nuovo Sole 24 Ore a solo 1 al mese Scopri di più La Sardegnail ...sul Coronavirus Ogni venerdì alle 19 appuntamento con la newsletter sul Coronavirus curata da...Insomma, mentre in Italia dal nuovo DPCM ci siuna conferma del numero attuale dei presenti ... Infatti il Governatore del VenetoZaia voleva permettere l'accesso ai tifosi sia negli ...Napoli – La mossa a sorpresa di Vincenzo De Luca per il momento si è rivelata un flop. Il Governatore della Campania si era mosso con largo anticipo, sottoscrivendo un accordo per l’acquisto del vacci ...Aldo lascia Gemma Galgani. Rimanendo sempre in ambito Trono Over, ecco che tornerà al centro dello studio Gemma Galgani, che è alle prese con la conoscenza con Aldo. Ma sul finire della puntata Elisab ...