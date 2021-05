Dall'Abruzzo all'Aniene per un sogno,nuotatrice 13enne da record (Di giovedì 6 maggio 2021) Si trasferisce a Roma per poter gareggiare nonostante la pandemia e in pochi mesi all'Aniene stupisce tutti per la sua crescita che raggiunge il picco con la conquista di cinque titoli nazionali della ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 6 maggio 2021) Si trasferisce a Roma per poter gareggiare nonostante la pandemia e in pochi mesi all'stupisce tutti per la sua crescita che raggiunge il picco con la conquista di cinque titoli nazionali della ...

Ultime Notizie dalla rete : Dall Abruzzo Dall'Abruzzo all'Aniene per un sogno,nuotatrice 13enne da record ... a vivere la favola sportiva è Valentina Procaccini, classe 2008, nuotatrice in prestito dalla Hurricane di Pescara al CC Aniene, costretta dalla chiusura di quasi tutte le piscine in Abruzzo e dall'...

