Cristina Viola: 'La cura di sé significa anche occuparsi del proprio benessere intimo' (Di giovedì 6 maggio 2021) Attenta ai bisogni degli altri e al benessere femminile soprattutto, Cristina Viola ha deciso di lanciare una propria linea di prodotti innovativi per la cura delle parti intime delle donne: VY Milano. Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 6 maggio 2021) Attenta ai bisogni degli altri e alfemminile soprattutto,ha deciso di lanciare una propria linea di prodotti innovativi per ladelle parti intime delle donne: VY Milano.

Advertising

BI_Cristina_ : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, immunologa Viola: 'AstraZeneca agli under 60? Solo agli uomini' #astrazeneca - Viola_mg : RT @CovidStramezzi: Ricordo che se qualcuno avesse bisogno di essere curato, al primo sintomo (non aspettate una settimana) prenda antinfia… - MVLISH : @cristina_ra_ semplicemente vedrai la mia icon in viola tipo fra le storie e se clicchi parlerai con me come se fosse una chiamata -