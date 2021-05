Covid: in Lombardia seconda dose Pfizer Moderna a 42 giorni a partire da domani (Di giovedì 6 maggio 2021) Milano, 6 mag. (Adnkronos) – In Lombardia sarà a partire dalle prenotazioni di domani, venerdì 7 maggio, che le seconde dosi di Pfizer e Moderna saranno fissate nella sesta settimana (35-42 giorni) e non più a 21 o 28. Lo hanno chiarito sia il presidente Attilio Fontana che la sua vice, Letizia Moratti. Nulla cambia, invece, per coloro ai quali è già stata somministrata la prima dose e hanno già l’appuntamento per il richiamo. “In questo modo potremo coinvolgere almeno con la prima dose un numero maggiore di persone”, ha detto Fontana, commentando la nuova circolare del ministero della Salute con il parere del cts a riguardo. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 6 maggio 2021) Milano, 6 mag. (Adnkronos) – Insarà adalle prenotazioni di, venerdì 7 maggio, che le seconde dosi disaranno fissate nella sesta settimana (35-42) e non più a 21 o 28. Lo hanno chiarito sia il presidente Attilio Fontana che la sua vice, Letizia Moratti. Nulla cambia, invece, per coloro ai quali è già stata somministrata la primae hanno già l’appuntamento per il richiamo. “In questo modo potremo coinvolgere almeno con la primaun numero maggiore di persone”, ha detto Fontana, commentando la nuova circolare del ministero della Salute con il parere del cts a riguardo. L'articolo CalcioWeb.

