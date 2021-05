Comune Celano | notifica di misura cautelare nei confronti di 5 dipendenti

(Di giovedì 6 maggio 2021) L'Aquila - Questa mattina i carabinieri del Comando Provinciale di L’Aquila stanno dando esecuzione a un’ordinanza dineidi cinque funzionari deldi. I reati contestati a vario titolo sono: “tentato peculato”, “turbata libertà degli incanti” e “falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”. La, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano Maria Proia, è collegata all’indagine, condotta dal Nucleo Investigativo e coordinata dal pubblico ministero di Avezzano Lara Seccacini, che ha portato lo scorso 22 febbraio all’esecuzione di unaneidi 25 persone tra amministratori e funzionari comunali del ...

