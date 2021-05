Colorante biossido di titanio E171, Efsa: "Non è sicuro". Dove viene usato (Di giovedì 6 maggio 2021) Il biossido di titanio non si può più considerare sicuro come additivo alimentare. È il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare , dopo aver ha esaminato gli studi più recenti sulla ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Ilnon si può più considerarecome additivo alimentare. È il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare , dopo aver ha esaminato gli studi più recenti sulla ...

