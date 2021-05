Colombia | le proteste contro la riforma fiscale vanno a segno ma la tensione è alle stelle

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 maggio 2021) Nel governono una testa doveva cadere e così è stato. Lunedì 3 maggio il ministro delle finanze e del credito pubblico, Alberto Carrasquilla (già ministro del governo dell’ex presidente Alvaro Uribe e coinvolto in scandali di corruzione), ha presentato le sue dimissioni all’attuale presidente della Repubblica Iván Duque. Questa rinuncia segue ad una convulsa situazione che ha visto esplodere lasociale a partire dal 28 aprile, giornata nella quale i sindacati hanno chiamato la popolazione allo sciopero nazionalela. Un progetto diimposta alla nazione dallo stesso Duque in modo autoritario e spavaldo, presentata come un male necessario per poter rispondere ai debiti internazionali enuove esigenze di supporto delle ...