Chi è Giulia Mizzoni, la giornalista di Dazn (Di giovedì 6 maggio 2021) Ecco chi è Giulia Mizzoni: dalla biografia alla vita privata, tutto quello che c’è da sapere sulla giornalista di Dazn. Giulia Mizzoni è una delle giornaliste di punta di Dazn, una professionista che i tifosi delle varie squadre di calcio hanno imparato a conoscere e apprezzare. Dalla biografia alla vita privata, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla giornalista romana. Giulia Mizzoni: la biografia Giulia Mizzoni è nata a Roma il 29 ottobre del 1984 (il suo segno zodiacale è quindi quello dello Scorpione). E’ sempre stata appassiona di sport e di calcio e da quando aveva 14 anni ha iniziato a coltivare il sogno di diventare una giornalista e seguire ... Leggi su donnaglamour (Di giovedì 6 maggio 2021) Ecco chi è: dalla biografia alla vita privata, tutto quello che c’è da sapere sulladiè una delle giornaliste di punta di, una professionista che i tifosi delle varie squadre di calcio hanno imparato a conoscere e apprezzare. Dalla biografia alla vita privata, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sullaromana.: la biografiaè nata a Roma il 29 ottobre del 1984 (il suo segno zodiacale è quindi quello dello Scorpione). E’ sempre stata appassiona di sport e di calcio e da quando aveva 14 anni ha iniziato a coltivare il sogno di diventare unae seguire ...

