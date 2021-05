Caso Denise | ex Procuratore Di Pisa | ' l' ispezione dopo 20 anni? Un' attività ad uso mediatico'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 maggio 2021) Palermo, 6 mag. (Adnkronos) - "Per me è un'mediatica ad uso esclusivamente. In realtà non penso che ispezioni come quella di ieri possano approdare a qualcosa,quasi venti". A parlare con l'Adnkronos è Alberto Di, l'exdi Marsala che per un periodo coordinò l'inchiesta sulla scomparsa della piccolaPipitone. Il magistrato, commentando l'avvenuta ieri pomeriggio nella palazzina in cui abitò per moltiAnna Corona, la madre della sorellastra di, si dice convinto che "tutti questinon sono elementi rilevanti". "Se qualcuno qualcosa di importante o da delle indicazioni allora ha un senso riaprire le ...