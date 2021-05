Cashback e la truffa che continua imperterrita | stavolta è uscita allo scoperto

Leggi su kronic

(Di giovedì 6 maggio 2021) Pizzicato uno dei tanti furbetti deldi stato. Seri provvedimenti verranno presi nei suoi confronti carta di credito (pixabay)Ci risiamo, un altro furbetto deldi Stato è stato individuato. Per lui, sea reiterare il suo comportamento, ci saranno serie conseguenze. E’ l’ennesimo caso registrato da quando ha preso il via il programma di rimborsi che sta appassionando milioni di italiani. Il problema dei furbetti del Supernon è solo un’esigenza, ma un’urgenza. E’ necessario intervenire nel minor tempo possibile. Bisogna garantire che la classifica per accedere al superbonus da 1500 euro non venga distorta dal comportamento scorretto di alcuni. Ma intervenire serve anche per evitare che ne facciano le spese coloro che sono presi più di mira, i benzinai. TI POTREBBE ...