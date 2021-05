Calabria, a luglio iniziano gli sconti estivi: “saldi” di gioia per le donne (Di giovedì 6 maggio 2021) Foto di Ciro Fusco / Ansa La giunta regionale presieduta dal presidente facente funzioni, Nino Spirlì, ha stilato il calendario: ecco quando iniziano i saldi in Calabria Si avvicina sempre più la data di inizio dei saldi in Calabria. Solitamente gli sconti iniziano i primi di luglio e il periodo dura sempre 60 giorni. Ogni Regione ha deciso in modo di procedere seguendo quello che si è fatto l’anno scorso, quando i saldi termineranno nel mese di settembre. La giunta regionale presieduta dal presidente facente funzioni, Nino Spirlì, ha comunque stilato il calendario, i commercianti dunque possono iniziare a prepararsi il giorno tanto atteso. Quando inizieranno dunque i saldi in Calabria? La data ... Leggi su cityroma (Di giovedì 6 maggio 2021) Foto di Ciro Fusco / Ansa La giunta regionale presieduta dal presidente facente funzioni, Nino Spirlì, ha stilato il calendario: ecco quandoinSi avvicina sempre più la data di inizio deiin. Solitamente glii primi die il periodo dura sempre 60 giorni. Ogni Regione ha deciso in modo di procedere seguendo quello che si è fatto l’anno scorso, quando itermineranno nel mese di settembre. La giunta regionale presieduta dal presidente facente funzioni, Nino Spirlì, ha comunque stilato il calendario, i commercianti dunque possono iniziare a prepararsi il giorno tanto atteso. Quando inizieranno dunque iin? La data ...

Ultime Notizie dalla rete : Calabria luglio Allarme vacanze: riescono a farci credere ad un sogno rubandoci i soldi ... la Calabria . Attraverso un sito di annunci, Armando trova la casa ideale per lui. Il giusto numero di posti letto, la giusta distanza dal mare, il giardino e tanto altro ancora. 15giorni a luglio, ...

Domanda di riconferma degli iscritti presso i nidi d'infanzia comunali 2021/2022 ... inviandola ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica : infanzia@comune.reggio - calabria.al riscontro dell'avvenuto pagamento di tutte le rette di frequenza dovute fino al mese di Luglio ...

A luglio tornano le Pigiessiadi Calabria 2021 Reggio Nel Pallone Agricoltura, 6 milioni di euro in favore di 78 comuni calabresi Cira 6 milioni di euro in favore di 78 Comuni calabresi per la tutela e lo sviluppo delle aree rurali regionali e il miglioramento della qualità della vita dei residenti ...

Sviluppo aree rurali, sei milioni per 78 Comuni calabresi Poco meno di 6 milioni di euro in favore di 78 Comuni calabresi per garantire la tutela e lo sviluppo delle aree rurali regionali e il miglioramento della qualità della vita dei residenti. «Questo – r ...

