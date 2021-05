Bonus vacanze 2021: approvata la proroga fino a giugno 2022 (Di giovedì 6 maggio 2021) Cambia la data di scadenza del Bonus vacanze 2021: ora la validità del voucher è stata allungata fino a giugno 2022, dunque di due anni. Questa è la proroga stabilita dall’emendamento al decreto Sostegni presentata dal Ministro del Turismo Garavaglia e approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. Se prima, con il decreto Milleproroghe del 25 febbraio, era stato esteso l’utilizzo fino alla fine del mese di dicembre 2021 del Bonus vacanze, ora il termine ultimo coincide con giugno 2022. >>> Decreto Sostegni bis: fondo perduto, mutui, Bonus affitto, Imu, Rem, indennità <<< L’emendamento prevede dunque un rilevante ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 6 maggio 2021) Cambia la data di scadenza del: ora la validità del voucher è stata allungata, dunque di due anni. Questa è lastabilita dall’emendamento al decreto Sostegni presentata dal Ministro del Turismo Garavaglia e approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. Se prima, con il decreto Milleproroghe del 25 febbraio, era stato esteso l’utilizzoalla fine del mese di dicembredel, ora il termine ultimo coincide con. >>> Decreto Sostegni bis: fondo perduto, mutui,affitto, Imu, Rem, indennità <<< L’emendamento prevede dunque un rilevante ...

