Andrea Cerioli dopo il malore torna in Palapa: "Mi siete mancati" (Di giovedì 6 maggio 2021) Andrea Cerioli torna in spiaggia dai compagni d'avventura dopo il malore di lunedì dopo il malore durante la puntata di lunedì 3 maggio, Andrea Cerioli ha dovuto abbandonare la Palapa per accertamenti medici durante la notte. Poi nelle scorse ore è rientrato nella Playa primitiva ed è stato accolto con calore dai suoi compagni tra abbracci e sorrisi di bentornato. "Mi siete mancati", dice il naufraga ai suoi compagni d'avventura che ricambiano le sue parole. Poi spiega: "Qua si vive di rapporti umani. Vuoi o non vuoi diventano veramente stretti. Ci si vuole proprio ...

