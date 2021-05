Ancora problemi al sito ANAC il 6 maggio, non funziona Smart Cig: numero verde assistenza (Di giovedì 6 maggio 2021) Siamo al secondo giorno consecutivo di problemi al sito ANAC, ossia dell’Autorità nazionale anticorruzione. Come naturale conseguenza, oltre al portale, non funziona neanche lo Smart Cig ossia il codice identificativo di gara generato dal sistema informatico SIMOG (Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare) proprio del portale. Visto il perdurare della grave anomalia da più di 24 ore, come è possibile ottenere la dovuta assistenza dai soggetti interessati con un numero verde dedicato? Gli attuali problemi al sito ANAC si stanno manifestando esattamente allo stesso modo di ieri. Provando a visitare la home del sito del portale, si visualizza un errore di caricamento. Non valgono ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) Siamo al secondo giorno consecutivo dial, ossia dell’Autorità nazionale anticorruzione. Come naturale conseguenza, oltre al portale, nonneanche loCig ossia il codice identificativo di gara generato dal sistema informatico SIMOG (Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare) proprio del portale. Visto il perdurare della grave anomalia da più di 24 ore, come è possibile ottenere la dovutadai soggetti interessati con undedicato? Gli attualialsi stanno manifestando esattamente allo stesso modo di ieri. Provando a visitare la home deldel portale, si visualizza un errore di caricamento. Non valgono ...

