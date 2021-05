Vaccini: possibilità 3° dose in autunno per over 80 e personale sanitario (Di mercoledì 5 maggio 2021) Si apre l’ipotesi di un terzo richiamo di vaccino anti Covid per gli over 80 e per il personale sanitario. Una volta immunizzato almeno il 70% della popolazione italiana, traguardo che si presume possa essere raggiunto entro il mese di ottobre, si potrà pensare alla somministrazione di una terza dose di richiamo per chi è stato immunizzato a inizio anno, ovvero la fascia degli over 80 e il personale sanitario. La durata del vaccino Pfizer Prima di concretizzare questa ipotesi, bisogna appurare quanto duri effettivamente la copertura del vaccino. Ad oggi si ipotizza che questa sia valida per circa 9-12 mesi. Ecco perché l’ipotesi del terzo richiamo potrebbe aprirsi da novembre, per chi è stato vaccinato nei mesi di gennaio e febbraio. Nuova ondata in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 maggio 2021) Si apre l’ipotesi di un terzo richiamo di vaccino anti Covid per gli80 e per il. Una volta immunizzato almeno il 70% della popolazione italiana, traguardo che si presume possa essere raggiunto entro il mese di ottobre, si potrà pensare alla somministrazione di una terzadi richiamo per chi è stato immunizzato a inizio anno, ovvero la fascia degli80 e il. La durata del vaccino Pfizer Prima di concretizzare questa ipotesi, bisogna appurare quanto duri effettivamente la copertura del vaccino. Ad oggi si ipotizza che questa sia valida per circa 9-12 mesi. Ecco perché l’ipotesi del terzo richiamo potrebbe aprirsi da novembre, per chi è stato vaccinato nei mesi di gennaio e febbraio. Nuova ondata in ...

