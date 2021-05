Un operaio di 49 anni è morto schiacciato da un tornio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ancora un'altra morte sul lavoro in Italia all'interno di una fabbrica. Questa mattina intorno alle 9:40 un operaio di 49 anni rimasto schiacciato da un'enorme fresa industriale, all'interno di una ... Leggi su globalist (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ancora un'altra morte sul lavoro in Italia all'interno di una fabbrica. Questa mattina intorno alle 9:40 undi 49rimastoda un'enorme fresa industriale, all'interno di una ...

Agenzia_Ansa : È morto l'operaio di 49 anni rimasto schiacciato da un'enorme fresa industriale, in una fabbrica di Busto Arsizio (… - Agenzia_Ansa : Un operaio di 49 anni è stato ricoverato in gravi condizioni per un infortunio sul lavoro in un'azienda di Busto Ar… - rtl1025 : ?? È morto l'#operaio di 49 anni rimasto schiacciato da un'enorme fresa industriale, all'interno di una #fabbrica d… - ProfCampagna : #BustoArsizio Un'altra morte sul lavoro. Un nuovo incidente fatale. Un operaio di 49 anni è rimasto schiacciato d… - MaurizioFuochi : RT @Corriere: Busto Arsizio, operaio di 49 anni schiacciato da un tornio meccanico: morto dopo il ric... -