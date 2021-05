Stellantis corre in Borsa dopo risultati (Di mercoledì 5 maggio 2021) (TeleBorsa) – Brilla Stellantis in Borsa con un aumento del 2,98%, che attesta la casa d’auto in vetta al FTSE MIB. La performance è sostenuta dagli ottimi risultati trimestrali annunciati stamattina, che vedono una crescita solida di ricavi e consegne. Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della casa automobilistica italo-francese-statunitense rispetto all’indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 14,06 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 14,44. Il peggioramento di Stellantis è evidenziato dall’incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Tele) – Brillaincon un aumento del 2,98%, che attesta la casa d’auto in vetta al FTSE MIB. La performance è sostenuta dagli ottimitrimestrali annunciati stamattina, che vedono una crescita solida di ricavi e consegne. Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della casa automobilistica italo-francese-statunitense rispetto all’indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 14,06 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 14,44. Il peggioramento diè evidenziato dall’incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a ...

fisco24_info : Borsa: Milano in rialzo (+0,8%), corre Saipem, giù Atlantia: Spread giù a 109,3 punti, bene Unicredit, Mediaset e S… - ansa_economia : Borsa: Milano in rialzo (+0,8%), corre Saipem, giù Atlantia. Spread giù a 109,3 punti, bene Unicredit, Mediaset e S… - infoiteconomia : Quanto corre Stellantis! Prima nel trimestre in Europa -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis corre Stellantis corre in Borsa dopo risultati Il peggioramento di Stellantis è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per ...

Mercato usato: aprile in rosso per le auto, bene le moto Vedi anche Mercato Italia: aprile senza sorrisi, - 17,1% sul 2019 Quanto corre Stellantis! Prima nel trimestre in Europa Mercato Europa: a marzo - 21,6%, nel trimestre - 25,7% Mercato usato: marzo in ...

Stellantis corre dopo ricavi migliori del previsto e conferma guidance 2021 Il Sole 24 ORE Stellantis corre in Borsa dopo risultati (Teleborsa) - Brilla Stellantis in Borsa con un aumento del 2,98%, che attesta la casa d'auto in vetta al FTSE MIB. La performance è sostenuta dagli ottimi risultati trimestrali annunciati stamattina, ...

Stellantis: ricavi in crescita nel primo trimestre, confermate stime 2021 Positiva la reazione del mercato: Stellantis è tra i migliori titoli del Ftse Mib, ritorna sopra quota 14 euro dopo i conti trimestrali ...

Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per ...Vedi anche Mercato Italia: aprile senza sorrisi, - 17,1% sul 2019 Quanto! Prima nel trimestre in Europa Mercato Europa: a marzo - 21,6%, nel trimestre - 25,7% Mercato usato: marzo in ...(Teleborsa) - Brilla Stellantis in Borsa con un aumento del 2,98%, che attesta la casa d'auto in vetta al FTSE MIB. La performance è sostenuta dagli ottimi risultati trimestrali annunciati stamattina, ...Positiva la reazione del mercato: Stellantis è tra i migliori titoli del Ftse Mib, ritorna sopra quota 14 euro dopo i conti trimestrali ...