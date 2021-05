Sport in tv oggi mercoledì 5 maggio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 maggio 2021)ci aspetta una giornata ricca di. Ampio spazio al tennis con il Masters 1000 di Madrid e il WTA 1000 di Madrid. Da non perdere la Coppa del Mondo di tuffi, con la gara dalla piattaforma 10 m femminile che assegna pass per le Olimpiadi. Incomincia la Volta ao Algarve per quanto riguarda il ciclismo, va in scena la semifinale di ritorno della Champions League di calcio tra Chelsea e Real Madrid. Da non perdere la Finale della Coppa Italia di pallanuoto maschile, il basket e tanto altro ancora prima di una notte all’insegna del calcio sudamericano. Di seguito il calendario, ildettagliato, tutti glidegliivi in...