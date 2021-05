Selvaggia Lucarelli: divertenti cartelli contro il cat calling (Di mercoledì 5 maggio 2021) Selvaggia Lucarelli in queste ore ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram un divertente cartello spuntato a Milano che, con ironia, combatte il fenomeno del Cat calling, di cui di recente si è molto parlato. Quando, ormai qualche settimana fa, Aurora Ramazzotti aveva sollevato alcune polemiche per il fenomeno el Cat calling l’opinione pubblica si era davvero divisa. Da una parte c’erano stati moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 5 maggio 2021)in queste ore ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram un divertente cartello spuntato a Milano che, con ironia, combatte il fenomeno del Cat, di cui di recente si è molto parlato. Quando, ormai qualche settimana fa, Aurora Ramazzotti aveva sollevato alcune polemiche per il fenomeno el Catl’opinione pubblica si era davvero divisa. Da una parte c’erano stati moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo Articolo completo: dal blog SoloDonna

stanzaselvaggia : Vi racconto come abbiamo lavorato al mio podcast “Proprio a me”, come abbiamo scelto i protagonisti, cosa ha detto… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Fabrizio Corona ancora in tribunale, processo per aver diffamato Selvaggia Lucarelli. 'Sto bene ma sono arrabbiato' https:/… - Fede_Spera86 : Che selvaggia lucarelli abbia perso l'ennesima occasione per tacere non mi sorprende affatto. È autolesionista per natura. - Profilo3Marco : RT @repubblica: Fabrizio Corona ancora in tribunale, processo per aver diffamato Selvaggia Lucarelli. 'Sto bene ma sono arrabbiato' https:/… - repubblica : Fabrizio Corona ancora in tribunale, processo per aver diffamato Selvaggia Lucarelli. 'Sto bene ma sono arrabbiato' -