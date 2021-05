Scuola: Giannelli (Presidi), 'stop a dislivello retributivo tra dirigenti scolastici ed enti ricerca' (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - “Abbiamo avuto modo di discutere con il Ministro Bianchi del Piano Scuola Estate 2021 e di rappresentargli le problematiche che i dirigenti scolastici ci segnalano tutti i giorni. L'incontro ha anche consentito di fare il punto su una fase di passaggio molto delicata per la Scuola italiana, già proiettata verso l'avvio delle attività del prossimo settembre”. Lo ha affermato il presidente dell'Anp, Antonello Giannelli, dopo aver incontrato il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. "Il Piano richiede alla dirigenza un surplus di lavoro che l'Amministrazione deve assolutamente riconoscere eliminando, una volta per tutte, lo scandaloso dislivello retributivo esistente tra i ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - “Abbiamo avuto modo di discutere con il Ministro Bianchi del PianoEstate 2021 e di rappresentargli le problematiche che ici segnalano tutti i giorni. L'incontro ha anche consto di fare il punto su una fase di passaggio molto delicata per laitaliana, già proiettata verso l'avvio delle attività del prossimo settembre”. Lo ha affermato il presidente dell'Anp, Antonello, dopo aver incontrato il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. "Il Piano richiede alla dirigenza un surplus di lavoro che l'Amministrazione deve assolutamente riconoscere eliminando, una volta per tutte, lo scandalosoesistente tra i ...

Khajiit27884691 : 24k € a istituto per delle lezioni estive che gli studenti, giustamente, non vorranno fare. Idee strabilianti dal m… - Nclosing123 : Meglio buttati al vento che investiti nella ventilazione? #rischioponpon - infoitinterno : Piano scuola estate, 24mila euro per ogni istituto. Il Pon sarà attivato da settembre. Lo rivela Giannelli (ANP) - re_marino : What? Assumete i precari piuttosto - zazoomblog : Piano scuola estate 24mila euro per ogni istituto. Il Pon sarà attivato da settembre. Lo rivela Giannelli (ANP) -… -