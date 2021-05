Scuola: Giannelli (Presidi), 'stop a dislivello retributivo tra dirigenti scolastici ed enti ricerca' (Di mercoledì 5 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 5 maggio 2021) su Notizie.it.

Khajiit27884691 : 24k € a istituto per delle lezioni estive che gli studenti, giustamente, non vorranno fare. Idee strabilianti dal m… - Nclosing123 : Meglio buttati al vento che investiti nella ventilazione? #rischioponpon - infoitinterno : Piano scuola estate, 24mila euro per ogni istituto. Il Pon sarà attivato da settembre. Lo rivela Giannelli (ANP) - re_marino : What? Assumete i precari piuttosto - zazoomblog : Piano scuola estate 24mila euro per ogni istituto. Il Pon sarà attivato da settembre. Lo rivela Giannelli (ANP) -… -