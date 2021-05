Prima prova Invalsi V primaria Inglese: ecco cosa fare. Modello di verbale apertura plico (Di mercoledì 5 maggio 2021) ecco arrivato il primo giorno per prova Invalsi per la scuola Primaria. Stamattina, Inglese. Nel locale stabilito per lo svolgimento della prova, far sedere gli alunni e fare l’appello nell’ordine in cui i nomi sono riportati nell’Elenco studenti. Consegnare a ciascun allievo la prova di Inglese, avendo cura di controllare che il codice sul fascicolo corrisponda al codice e al nominativo riportato nell’elenco studenti. Tale operazione è oltremodo importante per garantire la correttezza della raccolta dei dati e delle successive analisi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 maggio 2021)arrivato il primo giorno perper la scuolaria. Stamattina,. Nel locale stabilito per lo svolgimento della, far sedere gli alunni el’appello nell’ordine in cui i nomi sono riportati nell’Elenco studenti. Consegnare a ciascun allievo ladi, avendo cura di controllare che il codice sul fascicolo corrisponda al codice e al nominativo riportato nell’elenco studenti. Tale operazione è oltremodo importante per garantire la correttezza della raccolta dei dati e delle successive analisi. L'articolo .

