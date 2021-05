Omicidio Cerciello | giudici in camera di consiglio per sentenza

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Idella prima corte d'Assise sono entrati indiper emettere ladel processo sull'del vicebrigadiere dei carabinieri MarioRega ucciso con undici coltellate il 26 luglio del 2019 a Roma. Per i due imputati, gli americani Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth, accusati di concorso in, il pm Maria Sabina Calabretta ha chiesto la condanna all'ergastolo. In aula sono presenti i familiari del vicebrigadiere e la vedova Rosa Maria Esilio. Lapotrebbe arrivare in serata o domani.